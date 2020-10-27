День финансов, 30 октября: об основных цифрах бюджета-2021, инвестициях в криптовалюту и росте депозитов

Пятница, 30 октября: В преддверии Хэллоуина Finance.ua решил подготовить для читателей тест, который поможет подойти к оформлению любого кредита с умом и не боятся его. Часто люди, которые вовсе не разбираются в этом, уверенно заявляют о кредитах как о вселенском зле. Чтобы они не становились для вас кошмаром и не превращали никого в зомби, мы поможем вам разобраться, так ли это страшно:

Бюджет-2021. Основные цифры. Министерство финансов обнародовало главные цифры проекта бюджета на 2021 год, который рассмотреть в Раде планируют 5 ноября. Как утверждает Минфин, бюджет 2021 года является “Бюджетом возможностей для развития”: возможностей для поддержки граждан и бизнеса в условиях “перезапуска” экономики после удара пандемии коронавирусной болезни. Основные цифры – здесь.

Депозиты в банках выросли на 18,4%. По словам председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, с начала 2020 года в условиях коронакризиса депозиты в банковской системе возросли на 18,4%, и основной составляющей такого роста были депозиты до востребования, которые увеличились на 25,4%. Факторы роста банковских депозитов – читайте здесь. При этом Нацбанк объяснил падение доходов украинцев.

Инвестиции в криптовалюту. Finance.ua решил спросить у своих читателей, удалось ли им освоить навык инвестирования в крипту и извлечь из этого хоть какую-то прибыль. Как показал опрос,16% читателей портала заявили, что инвестировали в крипту, но потеряли деньги; незначительному количеству опрошенных (6%) удалось заработать, 13% рассказали, что они хотели бы попробовать себя в крипте и планируют сделать это в ближайшее время.

Безналичные расчеты уверенно вытесняют наличные деньги по всему миру. Но еще полно мест, где банковские карты пока не принимают. Поэтому мы решили сделать подборку лучших карт для снятия наличных:

В Украине обновили зоны карантина. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. Решение вступит в силу в следующий понедельник. Карта зонирования. А вот останется ли столица в “оранжевой зоне” карантина на следующей неделе и не закроют ли город до Нового года – рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева.

Законопроект о прекращении полномочий судей КСУ. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело надлежащего обоснования и выходит за пределы конституционного представления.

Камин утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. Отныне при установлении тарифа на эти услуги будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов

Шесть украинских дорог – “в частные руки”. В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.