Суд открыл производство по банкротству "Угля Украины"

Хозсуд Киева 28 октября открыл производство по делу о банкротстве Государственной акционерной компании (ГАК) “Уголь Украины”, сообщает Finbalance. Согласно судебным материалам, инициатор процедуры – Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве.
По данным госреестра, кроме ГАК “Уголь Украины”, существует еще и госпредприятие “Уголь Украины”.
Верховный суд 18 октября 2018 года отказался удовлетворить кассационные жалобы ГП “Уголь Украины”, Ощадбанка, “ДТЭК Западэнерго” и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозсуда и Хозсуда Киева, которыми по ходатайству Альфа-Банка было закрыто производство по делу о банкротстве ГАК “Уголь Украины”. В рамках этого дела Хозсуд Киева утвердил реестр требований кредиторов ГП “Уголь Украины” на общую сумму 6,2 млрд грн.
Напомним, что в середине этого месяца Хозсуд Николаевский области также открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия “Николаевский судостроительный завод” по инициативе самого завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
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