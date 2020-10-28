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Суд открыл производство по банкротству "Угля Украины"

Суд открыл производство по банкротству "Угля Украины"

Хозсуд Киева 28 октября открыл производство по делу о банкротстве Государственной акционерной компании (ГАК) “Уголь Украины”, сообщает Finbalance. Согласно судебным материалам, инициатор процедуры – Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве.

По данным госреестра, кроме ГАК “Уголь Украины”, существует еще и госпредприятие “Уголь Украины”.

Верховный суд 18 октября 2018 года отказался удовлетворить кассационные жалобы ГП “Уголь Украины”, Ощадбанка, “ДТЭК Западэнерго” и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозсуда и Хозсуда Киева, которыми по ходатайству Альфа-Банка было закрыто производство по делу о банкротстве ГАК “Уголь Украины”. В рамках этого дела Хозсуд Киева утвердил реестр требований кредиторов ГП “Уголь Украины” на общую сумму 6,2 млрд грн.

Напомним, что в середине этого месяца Хозсуд Николаевский области также открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия “Николаевский судостроительный завод” по инициативе самого завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

По материалам УБР
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