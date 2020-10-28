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Счетная палата нашла многомиллионные нарушения в расходах на обучение чиновников

Счетная палата нашла многомиллионные нарушения в расходах на обучение чиновников

В 2018-2019 годах и в I половине 2020-го конкурсный отбор учебных заведений и распределение между ними госзаказа на профессиональное обучение госслужащих были непрозрачными и неконкурентными, свидетельствуют результаты аудита Счетной палаты. Речь идет также о средствах, выделенных Национальному агентству по вопросам государственной службы (НАГС).

Проверка Счетной палаты показала, что в 2018-2019 годах НАГС, которое отбирает на конкурсной основе вузы для обучения госслужащих, принимало на конкурс предложения учебных заведений, которые не соответствовали критериям. Кроме того, госзаказ на обучение в ведущих учреждениях не был размещен или размещен в значительно меньших объемах по сравнению с отдельными, менее рейтинговыми, вузами.

Аудиторы считают, что это свидетельствует о несовершенстве критериев конкурсного отбора или о возможной коррупционной составляющей. Помимо того, процедура создания конкурсной комиссии не была соблюдена. В Счетной палате обратили внимание, что порядок расчета стоимости подготовки одного человека отсутствовал. Поэтому формирование госзаказа на обучение служащих было формальным.

“Украинская школа управления, в которой среди других образовательных учреждений повышали квалификацию госслужащие, ежемесячно получала средства госбюджета не за акты оказанных услуг, а согласно помесячному плану ассигнований. Это свидетельствует о содержании школы как учреждения сферы управления НАГС, а не как исполнителя госзаказа… Итак, 79 млн грн госбюджета были использованы с нарушением законодательства”, – говорится в сообщении.

Нацагентству в общем на профессиональное обучение госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2018-2020 годах было предусмотрено 314 млн грн. Аудит охватил 255 млн грн, потраченных в течение 2018-2019 годов и в I полугодии 2020-го.

За этот период НАГС использовало 117 млн грн с несоблюдением бюджетного законодательства. Из них 91 млн грн расходов утверждены без надлежащих расчетов и обоснований, а 16 млн грн освоены не по целевому назначению. Как отмечают аудиторы, к этому привели служебная халатность должностных лиц и неэффективность внутреннего контроля.

По материалам УБР
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