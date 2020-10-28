Гибридный квадрокоптер установил мировой рекорд автономности

Средняя автономность большинства дронов составляет около 30 минут — производителям приходится соблюдать баланс между весом конструкции и ёмкостью аккумуляторов. Существенно увеличить время полёта можно с использованием альтернативной силовой установки — что и продемонстрировал в работе испанский стартап Quaternium, летательный аппарат которого продержался в воздухе более 10 часов без дозаправки.

Свой первый квадрокоптер с гибридным двигателем под названием HYBRiX 2.0 энтузиасты представили в 2017-м, и сразу же установили мировой рекорд: четыре часа и 40 минут полёта. В феврале текущего года экспериментальная версия устройства с приставкой 2.1в названии превзошла этот показатель, подняв планку до восьми часов и 10 минут.

Не останавливаясь на достигнутом, в Quaternium продолжили совершенствовать своё детище — последнее зафиксированное время автономной работы HYBRiX 2.1 составило 10 часов 14 минут. Это стало возможным за счёт увеличения объёма топливного бака до 16 литров и добавления системы впрыска бензина к двухтактному двигателю дрона.

В стандартной комплектации беспилотник весит 13 килограммов и может перевозить до 10 килограммов груза. Средняя скорость модели составляет 50 км/ч, максимальная — 80 км/ч.