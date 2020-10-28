Apple разработала устойчивое к трещинам и царапинам покрытие для гибких экранов

Всё больше фактов указывает на то, что Apple заинтересована в выпуске складных устройств. Недавно компания запатентовала самовосстанавливающийся гибкий дисплей, а теперь стало известно о разработке устойчивых к царапинам и трещинам панелей для сгибаемых гаджетов, что сделает их более долговечными.
В новом патенте с названием «Гибридная структура покрытия для гибких экранов» описывается специальный слой твёрдого покрытия, защищающий гибкий дисплей от повреждений. Утверждается, что традиционно разрушение стекла происходит из-за возникновения микротрещин. Новый материал призван «заживлять» эти микротрещины для предотвращения появления более глубоких.
Изображение: gizmochina.com
Согласно описанию, защитный слой должен обладать достаточно высокой твёрдостью и пределом прочности на разрыв, чтобы его можно было использовать в электронных устройствах. Дополнительно указывается, что это покрытие отлично противостоит царапинам.
У Apple уже огромное количество патентов, связанных с гибкими устройствами и сопутствующими технологиями, но до сих пор неясно, каким будет первый складной гаджет компании.
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