День финансов, 26 октября: новое карантинное зонирование, цена газа, проект поддержки бизнеса

Понедельник, 26 октября: о цене газа для производителей, новом зонировании Украины, проектах поддержки для малого и среднего бизнеса:
Обновленные зоны карантина. Сегодня в Украине начали действовать новые зоны карантина. В “красную” зону вошли 11 областных центров: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. В “зеленой” зоне находятся входят 27 населенных пунктов. Также обнародовали список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляция.
Цена на газ для производителей тепла. НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии. В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это на 24,4% больше, чем в сентябре.
Поддержка бизнеса: “СЕО на 1 день”. Сооснователь monobank Олег Гороховский инициировал проект по поддержке бизнеса. Если вы представитель малого и среднего бизнеса нужно заполнить форму заявки. Три компании, которые станут участниками проекта, назовут 6 ноября 2020 года. Важное условие – проект не будет бесплатным. Собранные деньги, по словам Гороховского, он направит на стипендии для талантливых студентов трех ВУЗов.
Регистрацию вновь созданных плательщиков ЕН и НДС хотят упростить. “Слуги народа” предлагают изменить НКУ относительно упрощения регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС. Цель законопроекта: ускорить и удешевить процедуру открытия предпринимательской деятельности и открытия бизнеса. Что предлагают – подробности здесь.
Свыше $25 млрд за три с половиной года. Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявляет о вымывании из Украины в пользу внешних кредиторов за три с половиной года более $25 млрд. По его словам, за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд, тогда как поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестированных доходов составили $5,1 млрд.
Зарплаты финансистов в Украине. Карьерный портал Happy Monday провел исследование зарплат украинских специалистов сферы финансов. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство финансистов трудоустроены официально как штатные работники (86,6%) и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. Самая высокая зарплата у финансового директора – 56 900 грн, другие зарплаты смотрите здесь.
Достройка «Мрії». Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрія». Напомним, в апреле крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» отправился в первый рейс после модернизации.
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