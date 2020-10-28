Должны ли компании платить стажерам: объяснение эксперта

Согласно законодательству, если во время стажировки человек выполняет работу, компания должна выплачивать ему зарплату в соответствии с установленными системами оплаты труда.
Но в законах не растолковано значение фразы “лицо выполняет профессиональные работы”. Из-за этого могут возникать недоразумения, говорят эксперты robota.ua.
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Адвокат Владислав Волынец объясняет, что стажеру необходимо подписать с работодателем акт сдачи-приемки услуг с указанием видов профессиональных работ и их объемов. В этом случае он может претендовать на оплату труда. Порядка действий стажера в случае неподписания работодателем такого акта в законодательстве нет.
Стажера, с которым не подписали акт, могут приравнять к сотруднику, которого допустили к труду без нужного оформления. В случае выявления такого нарушения законодательством предусмотрен штраф в 30-кратном размере минимальной зарплаты. Сейчас это 150 тыс. грн.
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