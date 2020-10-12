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В Украине выпустили новую модель авто (фото)

В Украине выпустили новую модель авто (фото)

В сети показали эксклюзивные изображения нового авто украинского производства.

На самом деле это рестайлинг хорошо известной «Славуты». Если раньше это была неприглядная модель на базе «Таврии», то теперь это стильный хэтчбек.

Модель, которую презентовали в Киеве, получила название ZAZ Slavuta Nova, и уже нашла множество поклонников.

ZAZ Slavuta Nova


Авто комплектуется 93-сильным бензомотором с рабочим объемом 1,6 литра. Агрегат работает вместе с 5-скоростной МКПП.

Серийное производство автомобиля может начаться уже в ближайшее время.

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По материалам MMR
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