В Украине выпустили новую модель авто (фото)

В сети показали эксклюзивные изображения нового авто украинского производства.
На самом деле это рестайлинг хорошо известной «Славуты». Если раньше это была неприглядная модель на базе «Таврии», то теперь это стильный хэтчбек.
Модель, которую презентовали в Киеве, получила название ZAZ Slavuta Nova, и уже нашла множество поклонников.
ZAZ Slavuta Nova
Авто комплектуется 93-сильным бензомотором с рабочим объемом 1,6 литра. Агрегат работает вместе с 5-скоростной МКПП.
Серийное производство автомобиля может начаться уже в ближайшее время.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2945 28
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1907 6
Мы не можем прожить без западных денег - Зеленский5 ч. назад - 607 5
"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября6 ч. назад - 619 5
"Есть несколько резервов". Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан4 ч. назад - 1001 4
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 16553 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 7049 1
Сменить поставщика газа теперь можно через Приват24: как это сделатьВчера, 16:30 - 3174 4
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2945 28
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1907 6
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 273
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 229 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 831
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1553 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2130