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Третий объект Укрспирта подорожал на аукционе почти в три раза

Третий объект Укрспирта подорожал на аукционе почти в три раза

Фонд госимущества (ФГИ) 22 октября успешно провел аукцион по продаже третьего объекта ГП “Укрспирт” – Овечацкого места проведения деятельности (МПД) и хранения спирта в Винницкой области. В ходе торгов стоимость выросла почти втрое. Если стартовая цена составляла 19,839 млн грн, то окончательная – 53 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ. На открытых конкурентных торгах онлайн соревновались пять участников аукциона.

“Это уже третий по счету успешный аукцион по приватизации объектов ГП “Укрспирт”, которые проходят в рамках демонополизации спиртовой отрасли. Вместе с правом собственности на Овечацкое МПД новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта”, – отметили в Фонде госимущества.

Напомним, 20 октября ФГИ продал на аукционе второй объект ГП “Укрспирт” – Артемовское место проведения деятельности и хранения спирта (Харьковская область) за 50 млн грн. В ходе открытых торгов окончательная стоимость объекта подскочила на 68% (стартовая цена – 29,66 млн грн).

А о первой продаже объекта “Укрспирта” ФГИ отчитался 15 октября. С молотка ушел Немировский спиртзавод в Винницкой области за 55,08 млн грн. Это на более чем 5 млн грн выше стартовой цены (49,57 млн грн).

По материалам УБР
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