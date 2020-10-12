День финансов, 22 октября: решение по учетной ставке, е-резидентство для иностранных "айтишников", быстрые кредиты по-новому

Четверг, 22 октября: о решении и прогнозах НБУ по учетной ставке и курсу гривны, е-резидентстве для иностранных “айтишников” и новшествах в микрокредитовании:

Решение по учетной ставке. Правление Национального банков 22 октября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления. В НБУ также назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности

Курс гривны: прогноз от Нацбанка. По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса. Кроме того, Национальный банк играет не самую главную роль во время экономических кризисов.

А узнать коротко и по сути о валюте вы можете, посмотрев прогноз нашего эксперта Алексея Козырева, который расскажет о курсе доллара и евро на период с 22 по 29 октября и спрогнозирует цены на драгметаллы:

Е-резидентство для иностранных “айтишников” с 5% налога на прибыль. В ВР зарегистрировали законопроект о механизме е-резидентства, который предусматривает льготную ставку налога на прибыль в размере 5%. Это позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые приобрели статус электронного резидента, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания.

Быстрые кредиты будут выдавать по-новому. С нового года начнут действовать новые правила микрокредитования. Такое решение было принято в сентябре 2020 года и вызвано по сути стремительным ростом спроса на микрокредитование, а также необходимостью нормирования этой сферы правоотношений и повышения качества системы кредитных историй физических лиц. Все новации с 1 января 2021 года – смотрите здесь. Кстати, вы можете ознакомиться с лидерами микрокредитования в рейтинге, который отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту:👇

Выдачу “Пакетов малыша” возобновили. Президент подписал закон “О внесении изменений в ЗУ “О государственной помощи семьям с детьми”. Закон возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” – такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.