День финансов, 22 октября: решение по учетной ставке, е-резидентство для иностранных "айтишников", быстрые кредиты по-новому

Четверг, 22 октября: о решении и прогнозах НБУ по учетной ставке и курсу гривны, е-резидентстве для иностранных “айтишников” и новшествах в микрокредитовании:
Решение по учетной ставке. Правление Национального банков 22 октября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления. В НБУ также назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности
Курс гривны: прогноз от Нацбанка. По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса. Кроме того, Национальный банк играет не самую главную роль во время экономических кризисов.
А узнать коротко и по сути о валюте вы можете, посмотрев прогноз нашего эксперта Алексея Козырева, который расскажет о курсе доллара и евро на период с 22 по 29 октября и спрогнозирует цены на драгметаллы:
Е-резидентство для иностранных “айтишников” с 5% налога на прибыль. В ВР зарегистрировали законопроект о механизме е-резидентства, который предусматривает льготную ставку налога на прибыль в размере 5%. Это позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые приобрели статус электронного резидента, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания.
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому. С нового года начнут действовать новые правила микрокредитования. Такое решение было принято в сентябре 2020 года и вызвано по сути стремительным ростом спроса на микрокредитование, а также необходимостью нормирования этой сферы правоотношений и повышения качества системы кредитных историй физических лиц. Все новации с 1 января 2021 года – смотрите здесь. Кстати, вы можете ознакомиться с лидерами микрокредитования в рейтинге, который отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту:👇
Выдачу “Пакетов малыша” возобновили. Президент подписал закон “О внесении изменений в ЗУ “О государственной помощи семьям с детьми”. Закон возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” – такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто2 ч. назад - 801 7
В ЕС подсчитали, сколько потратили на украинские реформы за последние годы9 ч. назад - 734 4
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги2 ч. назад - 924 3
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине6 ч. назад - 335 3
В МВД рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского9 ч. назад - 765 3
Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка9 ч. назад - 2668
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евроВчера, 18:39 - 2218 3
Реконструкция столичных «хрущевок»: что «светит» жильцамВчера, 20:00 - 1756 2
В МВД напомнили, как получить международное водительское удостоверение во время карантина8 ч. назад - 1743
Что делать, если банки отказываются менять монеты и банкнотыВчера, 21:03 - 961
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)6 ч. назад - 109
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 200 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 787
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1517 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2067