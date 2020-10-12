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Пандемия и карантин: в НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности

Пандемия и карантин: в НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности

В НБУ заявили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему является более длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мер.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

По его словам, актуальными также остаются другие риски:

  • негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

В Нацбанке также подчеркнули, что сотрудничество с МВФ является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета.

“Зато значительная отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания. Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29-30 млрд долл. США в следующие годы”, – отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка 22 октября приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
  • Национальный банк Украины сохранил свой прогноз по ВВП Украины, согласно которым украинская экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

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По материалам УКРИНФОРМ
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