Пандемия и карантин: в НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности

В НБУ заявили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему является более длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мер.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.
По его словам, актуальными также остаются другие риски:
В Нацбанке также подчеркнули, что сотрудничество с МВФ является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета.
“Зато значительная отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания. Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29-30 млрд долл. США в следующие годы”, – отметили в НБУ.
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