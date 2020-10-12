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"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

"Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет

В “Нафтогазе” заявили, что приветствуют принятие правительством политики собственности в отношении компании и ставят целью выход на IPO (первая публичная продажа акций) через несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

“Кабинет Министров Украины как учредитель и единственный акционер утвердил политику собственности НАК “Нафтогаз Украины”. Этот документ необходим для развития надлежащей системы корпоративного управления в государственных компаниях. Политика собственности Нафтогаза определяет цель, приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности, а также способ, которым государство реализует свои права собственности. Мы приветствуем принятие политики собственности в отношении группы Нафтогаз”, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что Нафтогаз есть и будет государственным, ставится цель выхода на IPO через несколько лет.

IPO (Initial Public Offering) – это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и по прозрачным принципам, понятным в мире”, – отметили в “Нафтогазе”.

Напомним, 21 октября Кабмин утвердил новую политику собственности НАК “Нафтогаз Украины”, в частности, содержит запланированное IPO (первая публичная продажа акций) миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж.

По материалам Економічна Правда
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