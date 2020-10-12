НБУ обнаружил подозрительных операций в банках более чем на 7 млрд грн

В третьем квартале Национальный банк предоставил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
По данным НБУ, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы отправлено по результатам финмониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около $24,9 млн.
По результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму свыше $133 млн и 0,84 млн евро.
В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам финмониторинга и валютного надзора, и включены в указанное выше количество писем, которые Нацбанк направил в СБУ.
В основном предоставленные правоохранителям данные касались проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное.
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