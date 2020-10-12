Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне

Кабмин на заседании 21 октября одобрил постановление о предоставлении субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по ул. Адмирала Сенявина – ул. Залаэгерсег в Херсоне.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
“Большая стройка на украинских дорогах продолжается. Как только правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по просп. Адмирала Сенявина-ул. Залаэгерсег в Херсоне.
Объект был начат еще в 2012-м году, потом была волна обещаний в 2017-м, и только теперь там начались работы. Объем субвенции – 300 млн гривен”, – заявил глава министерства Владислав Криклий.
Отмечается, что путепровод должен соединить 2 района города транспортной развязкой через железнодорожные пути в разных уровнях и в одном уровне на пересечении ул. Залаэгерсег и ул. Бериславское шоссе с перераспределением транспортных потоков.
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