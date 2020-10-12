0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне

Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне

Кабмин на заседании 21 октября одобрил постановление о предоставлении субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по ул. Адмирала Сенявина – ул. Залаэгерсег в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Большая стройка на украинских дорогах продолжается. Как только правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по просп. Адмирала Сенявина-ул. Залаэгерсег в Херсоне.

Объект был начат еще в 2012-м году, потом была волна обещаний в 2017-м, и только теперь там начались работы. Объем субвенции – 300 млн гривен”, – заявил глава министерства Владислав Криклий.

Отмечается, что путепровод должен соединить 2 района города транспортной развязкой через железнодорожные пути в разных уровнях и в одном уровне на пересечении ул. Залаэгерсег и ул. Бериславское шоссе с перераспределением транспортных потоков.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.