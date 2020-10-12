Экономист прокомментировал связь между сокращением количества субсидиантов и подорожанием коммуналки

Если стоимость газа будет расти, то повышение минимальной зарплаты не поможет гражданам Украины обеспечить выплату полной стоимости коммунальных платежей.

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин.

«Субсидии зависят не только от доходов граждан, а еще и от стоимости энергоносителей. Если стоимость энергоносителей будет расти, доля затрат будет увеличиваться. Если она перевалит за 20%, то в этой ситуации даже нынешнее повышение минималки не спасет», – заявил экономист.

По словам О. Пендзина, в таком случае мы увидим устойчивый тренд на рост цен на газ на мировом рынке.

«Если это будет продолжаться, то рост минималки просто исчезнет в повышении цен на газ. Если цены на газ будут прошлогодними, то повышение минималки свою роль сыграет и количество субсидиантов уменьшится. Но если коммунальные платежи будут расти, то они покроют собой рост минималки и все остальное», – отметил он.

Напомним, в Министерстве финансов сообщили, что более 5 миллионов украинских семей получат субсидию.

В ведомстве отметили, что помощь должны получить те, кому она нужнее. А расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты. Для сравнения, в бюджете на 2020 год на субсидии закладывалось более 40 миллиардов гривен.