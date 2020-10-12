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Госпродпотребслужба вернула обманутым потребителям 9,5 млн грн

Госпродпотребслужба вернула обманутым потребителям 9,5 млн грн

С января по сентябрь включительно Госпродпотребслужба провела перерасчеты и вернула потребителям 9,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За это время служба осуществила 116 плановых и 226 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению регулируемых государством цен.

Установила нарушения в 237 случаях – 69,3% от общего количества проверок.

“По результатам проведенных проверок принято 159 решений о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 26,7 млн грн и 195 должностных лиц привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 147,7 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Параллельно сотрудники Госпродпотребслужбы составили 147 предписаний по устранению нарушений во время формирования, установления, применения регулируемых государством цен / тарифов и приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства.

“При этом вследствие уменьшения размеров планируемых и утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные и другие виды услуг, а также приведения цен на фармацевтическом рынке до экономически обоснованного уровня, в течение января-сентября Госпродпотребслужбой предупрежден обсчет потребителей в расчете на годовые объемы предоставления услуг на общую сумму 47,4 млн грн”, – говорят в службе.

Также в течение отчетного периода сотрудники предупредили необоснованное финансирование из бюджета на выплаты льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги в сумме 2,7 млн грн.

По материалам УБР
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