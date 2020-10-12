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Межбанк: евровалюта останется основным спекулятивным инструментом на рынке

Межбанк: евровалюта останется основным спекулятивным инструментом на рынке

В среду основными мотиваторами на валютном рынке будут расчеты опоздавших клиентов с бюджетом по налогам и сборам и необходимость проплат по вчерашнему аукциону Минфина Украины по ОВГЗ. Напомним, что во вторник было продано облигаций в эквиваленте 7,155 млрд гривен, в том числе в валюте на $52,7 млн. Для нашего ресурсного рынка это немалые объемы, что отразится как на потребности банков в гривне, так и в валюте. По прогнозам Finance.ua, 21 октября объем операций составит до $160-180 млн при совершении до 490-580 сделок.

Кроме этого, компаниям надо проводить свои хозяйственные операции по финансированию текущих затрат. Это обеспечит определенный приток валюты на межбанк у тех клиентов, кто испытывает недостаток оборотных средств. В тоже время, уже скоро наступит период выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам и, по нашей информации, часть крупнейших из них постарается дотянуть до этого периода, тратя валюту по минимуму. Тем более, что уже в это воскресенье местные выборы, а политический фактор в нашей стране всегда отличается своими “страшилками” по возможному дальнейшему росту курса. Фактор неопределенности всегда работает против нацвалюты.

Спекулянты сегодня будут зарабатывать сразу в трех основных форматах. “В две стороны” – по покупке/продаже доллара, евро и рубля на внутреннем рынке, на разнице наличного и безналичного курсов по евро, а также на паре евро/доллар на внешних площадках. Ралли по паре евро/доллар в самом разгаре и на момент написания статьи евро опять вырос и стремится уже к коридору 1,1870-1,19 доллара. Это позволяет мировым игрокам активно зарабатывать на подобных скачках курса, а местные любители “покачать” рынок также активно играют по паре евро/гривна. В среду евровалюта по прежнему останется основным спекулятивным инструментом на межбанке и на наличном рынке Украины.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 21 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,30 – 33,85 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10 – 28,45 гривен, евро 33,00 – 33,85 гривен.

В связи со скачками курса евро на международных рынках и на межбанке – сегодня финансисты будут часто менять котировки по евро в обменниках и увеличат спред при покупке/продаже этой валюты до 25-35 копеек на евро.

Курс доллара на Межбанке – график:
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Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,36
евро – 33,50 / 33,51

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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