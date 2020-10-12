В Google Chrome появилась полезная функция для работы с большим количеством вкладок

Часто при работе с несколькими десятками вкладок в браузере, бывает нелегко быстро вернуться к нужной. Чтобы упростить использование своего детища, Google начала тестирование функции поиска вкладок под названием Tab Search. Испытать полезную опцию уже могут все пользователи Canary-версии приложения.
Соответствующая функция пока доступна только в тестовой сборке популярного браузера. Чтобы начать ее использование, необходимо нажать правой кнопкой мыши на значке Chrome на рабочем столе и выбрать “Свойства”, затем добавить в строку “Объект” текст “-enable-features = TabSearch” и нажать экранную кнопку «Применить».
Доступ к поиску по вкладкам после этого можно получить с помощью нового значка в виде стрелки, или с помощью нажатия Ctrl + Shift + E – после этого в окне браузера откроется строка поиска, позволяющая быстро найти необходимый контент.
Ожидается, что Tab Search появится в стабильной версии Chrome уже в ближайшие недели и будет доступна на всех десктопных платформах: Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
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