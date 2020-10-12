Укрзализныця недополучает до 1,5 млрд грн дохода из-за слабой реализации металлолома, – ЕБА

Государственная “Укрзализныця” может реализовывать около 300 тыс. т металлолома в год и получать 1-1,5 млрд грн в год дополнительного дохода. Однако на данном этапе этот потенциал не используется полностью.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) со ссылкой на оценки собственных экспертов.
Со своей стороны, бизнес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой содействовать реализации и переработке металлолома. В частности, дать поручение госпредприятию и Мининфраструктуры для ускорения процесса.
В ЕБА отмечают, что темпы утилизации списанных на металлолом вагонов составляют 100-400 единиц в месяц. При том, что оптимальное количество переработки может достигать 800-1000 вагонов.
Стоит отметить, что “Укрзализныця” является одним из крупнейших образователей металлолома – сырья для отечественной металлургической отрасли. При этом неэффективный процесс его реализации может привести к увеличению дефицита на рынке.
“Компании обеспокоены тем, что из-за невыполнения “Укрзализныцей” планов по реализации металлолома в 2020 году компания недополучит значительный объем средств, необходимых для развития и осуществления инвестиционных программ”, – отмечает менеджер комитета логистики ЕБА Дарья Сичкарь.
По ее словам, “Укрзализныця” тратит дополнительные средства на хранение и охрану металлолома из-за низких темпов его утилизации собственными силами.
Продажа сырья металлургическим предприятиям или привлечение подрядных предприятий для его обработки на территории “Укрзализныци” ускорит темпы переработки, считают эксперты ассоциации.
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