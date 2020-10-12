Миллиардер Бернар Арно пожертвовал 5 млн евро для исследования молекулы против COVID-19

Президент компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) миллиардер Бернар Арно направил пять миллионов евро в Институт Пастера в Лилле на исследования молекулы против вируса SARS-Cov-2.

Отмечают, что исследователям из Института Пастера в Лилле, которые в течение шести месяцев ищут вакцину против коронавируса, удалось обнаружить молекулу, которая очень эффективна против вируса SARS-Cov-2. Об этом рассказали на официальном сайте Института.

Для продолжения работы над разработкой вакцины исследователи готовятся к запуску масштабного клинического испытания. Оно направлено на проверку эффективности молекулы для противодействия COVID-19.

Отметим, что в этом году из-за влияния мировой пандемии COVID-19 французский бизнесмен Бернар Арно потерял больше, чем другие предприниматели и богатейшие люди мира – около 30 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Бернар Арно – французский предприниматель, владеющий контрольным пакетом транснациональной компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton S.A., в которую входят бренды: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие. Штаб-квартира находится в Париже.

В 2018 году стал самым богатым человеком Европы по версии журнала Forbes.

По версии Forbes состояние Бернара Арно на 2019 оценивается в 76 млрд долларов.

На сегодня Арно имеет состояние в размере 107 млрд долларов и занимает второе место в мире по величине личного капитала.