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Пенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для расчета пенсий

Пенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для расчета пенсий

Показатель средней зарплаты в августе уменьшился на 228 грн 68 копеек по сравнению с июлем и составил 9 608 гривен 67 копеек.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда на странице в FACEBOOK.

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Так, за июль 2020 года показатель средней зарплаты для расчета пенсий составляет 9 608 грн 67 копеек.

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Как ранее сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко, соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году возрастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • Повышение минимальной заработной платы в Украине до уровня в 6500 гривен могут отложить до декабря следующего года. С подобной инициативой выступает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниbл Гетманцев.
  • По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составляла 11446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).
  • В следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат. Такие планы озвучили в Министерстве социальной политики, и это подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По материалам Finance.UA
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