Пенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для расчета пенсий

Показатель средней зарплаты в августе уменьшился на 228 грн 68 копеек по сравнению с июлем и составил 9 608 гривен 67 копеек.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда на странице в FACEBOOK.
Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.
Так, за июль 2020 года показатель средней зарплаты для расчета пенсий составляет 9 608 грн 67 копеек.
Как ранее сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко, соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году возрастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.
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