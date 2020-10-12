Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к значительному снижению. Инвесторов обеспокоило введение новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию. Кроме того, правительство Великобритании объявило о новых карантинных мерах.
“Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков. Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов”, – отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.
Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 по киевскому времени составила 41,90 доллара за баррель – на 1,42 доллара (3,28%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Еще утром цены на фьючерсы Brent превышали 43 доллара.
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