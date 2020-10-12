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ФГВФЛ выступил с официальным заявлением о недопущении искажения фактов по делу иска Фонда к связанным лицам Платинум Банка

ФГВФЛ выступил с официальным заявлением о недопущении искажения фактов по делу иска Фонда к связанным лицам Платинум Банка

В связи с публикацией в СМИ информации по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц к прежним руководителям и связанным лицам ПАО «Платинум Банк», в частности, первого заместителя Председателя НБУ Екатерины Рожковой, Фонд гарантирования вкладов считает необходимым сообщить:

1. Отчет аудиторов по итогам форенсик-аудита банка является конфиденциальной информацией, поэтому Фонд гарантирования вкладов ответственно заявляет, что нигде и никогда не обнародовал такие отчеты ни относительно ПАО «Платинум Банк», ни относительно любого другого банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. В случае ПАО «Платинум Банк» форенсик-аудит проводился украинской аудиторской компанией, а не международной, как утверждают некоторые СМИ, что подтверждает недостоверность данных, приведенных в таких публикациях.

2. Иск о взыскании убытков был подан Фондом гарантирования вкладов к связанным лицам ПАО «Платинум Банк», в том числе Екатерине Рожковой, по общей процедуре, предусмотренной законодательством, применяемой в отношении всех банков, переданных в управление Фонда гарантирования вкладов. Фонд гарантирования вкладов всегда стоял на позиции, что перед законом все равны, и не делает исключений ни для кого, выполняя возложенные на него законом функции.

3. Хозяйственный суд г. Киева вернул исковое заявление Фонда гарантирования вкладов к экс-руководителям ПАО «Платинум Банк» без рассмотрения, обосновав это отсутствием оснований для объединения исковых требований по делу №910/12955/20. Каких-либо других причин не существует.

4. Данное судебное решение обжаловано Фондом гарантирования вкладов в апелляционном порядке, в настоящее время решается вопрос об открытии апелляционного производства.

Напомним, в августе 2020 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал обращение в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением о возмещении ущерба к 12 связанным с ОАО «Платинум Банк» лицам в размере 1 477 708 016,17 грн. по требованию ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

По материалам Finance.UA
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