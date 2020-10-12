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Передача сельскохозяйственных земель общинам: в Минэкономики рассказали подробности

Передача сельскохозяйственных земель общинам: в Минэкономики рассказали подробности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал детали передачи сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность общин, в частности, что фермеры будут иметь льготные условия доступа к рынку, а передача земель позволит общинам планировать бюджетные поступления от землепользования.

Об этом он сказал во время брифинга в Чернигове.

26 октября текущего года все новосозданные общины без исключения получат землю в коммунальную собственность и станут настоящими хозяевами в своих общинах с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование для повышения благосостояния своих жителей в общинах.

В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га – свободных земель.

Он отметил, что уверен, что именно люди на местах лучше знают, как эффективно использовать земельный ресурс и наполнять местные бюджеты, а также развивать регион и создавать новые стандарты жизни.

“Мы приветствуем также историческое решение о принятии земельной реформы, как Министерство экономики, которое активно участвовало, принятие соответствующего законопроекта и реализацию соответствующих сопроводительных шагов. Без сомнения, эпопея с 1991 года по земельной реформе была в этом году завершена. И граждане, украинцы, получили возможность пользоваться и распоряжаться свободно своей землей… Также очень важно, что украинские фермеры, которые уже работают на земле, имеют льготные условия доступа к рынку. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование или пожизненное наследование, владения. Или могут быть переоформлены в аренду с рассрочкой платежей на 10 лет”, – добавил министр.

По его словам, Минэкономики работает над созданием системы мониторинга земельных отношений для систематизации обобщения информации по владению, пользованию и распоряжению земельными участками.

“Которая отобразит состояние и тенденции размера (развития – ред.) земельных отношений, создаст открытый информационный источник для граждан, что всегда было сложностью и создавало проблематику в общении. Позволит обеспечить органы исполнительной власти и местного самоуправления соответствующими информационно-аналитическими материалами по развитию земельных отношений”, – сказал Петрашко.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель общинам.
По материалам УНН
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