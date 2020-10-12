DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в "Экополисе ХТЗ"

Группа DCH Александра Ярославского завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе “Экополиса ХТЗ” в Харькове. Сегодня производственную площадку показали журналистам.
Как сообщалось ранее, это совместный проект местной власти Харькова и DCH, а “Экополис ХТЗ” входит в число приоритетных проектов стратегии развития города.
“Я – сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обновились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не боги горшки обжигают. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И скоро о нашем новом харьковском трамвае узнают все”, – сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский, владелец и президент DCH.
Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.
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