DCH Ярославского начал организацию производства трамваев в "Экополисе ХТЗ"

Группа DCH Александра Ярославского завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе “Экополиса ХТЗ” в Харькове. Сегодня производственную площадку показали журналистам.

Как сообщалось ранее, это совместный проект местной власти Харькова и DCH, а “Экополис ХТЗ” входит в число приоритетных проектов стратегии развития города.

“Я – сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обновились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не боги горшки обжигают. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И скоро о нашем новом харьковском трамвае узнают все”, – сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский, владелец и президент DCH.

Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.