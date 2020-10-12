Будущее онлайн бизнеса за порталами и маркетплейсами

Уже в ближайшем будущем в поисковом маркетинге отдельным интернет-магазинам и сайтам компаний будет всё сложнее конкурировать как за лояльность покупателей, так и за лояльность Google. Как отмечают маркетологи одного из ведущих digital-агентств Украины «WEB-MACHINE», уже сейчас 70% ТОПа как в контекстной рекламе, так и в классической выдаче Google (результаты в которой достигаются с помощью SEO-продвижения сайтов), занимают агрегаторы и маркетплейсы.

Маркетплейс — это торговая онлайн площадка, на которой каждый продавец может зарегистрироваться и создать свой магазин. По сути, это онлайн молл.

Кроме очевидных преимуществ маркетплейса, касающихся широких функциональных возможностей, а также возможностей монетизации также есть и более фундаментальные и далеко идущие причины говорить о перспективах бизнес-модели агрегатора. Обладание успешным прокаченным маркетплейсом фактически означает контроль над целой рыночной нишей! У компании-владельца такого агрегатора появляются волшебные возможности регулирования конкуренции, модерации предложений отдельных игроков и так далее. В случае обладания таким мощным инструментом продвижение продукции собственной компании и ее рекламные возможности выходят на новый уровень.

Во всех нишах в выдаче скоро не будет ни сайтов компаний, ни интернет-магазинов – только одни порталы, сервисы, агрегаторы и маркетплейсы.

Перспективность маркетплейсов в онлайн торговле подтверждается стремительностью роста их популярности. Примеры известных агрегаторов: Amazon, App Store, Google Play, ebay, uber, Alibaba, airbnb и booking, wikipedia (агрегатор информации), OLX. Косвенно можно говорить не только об их популярности, но и о прибыльности. Так, например, капитализация Amazon ($1,5 трлн.) превышает стоимость таких компаний, как Microsoft, Google, Apple и Facebook! Так, по итогам прошлого 2019 года маркетплейс Amazon — самая дорогая компания в мире! Более того, мировой кризис 2020 года, вызванный пандемией Covid-19 только усилило эту тенденцию.

Важно отметить, создание маркетплейс и порталов открывает возможность создания своей бизнес-экосистемы, в которую могут входить свои финансовые инструменты, рекламные сервисы и обслуживающие подразделения. Так, имеющиеся преимущества работы маркетплейса в данный период позволили компании выйти из первого полугодия 2020 года с самыми высокими финансовыми показателями: чистая прибыль выросла более чем в два раза, а рыночная капитализация Amazon в сентябре 2020 года достигла своего исторического максимума в 1,6 триллиона долларов!

Всё это свидетельствует о фундаментальных изменениях в структуре не только глобальной экономики, но и дальнейшего развития компаний малого и среднего бизнеса, которым следует учитывать данные тенденции при разработке своего стратегического развития.