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День финансов, 13 октября: что ждут украинцы от курса, готовы ли прожить без госпенсии, и какие цены на аренду жилья в Киеве

День финансов, 13 октября: что ждут украинцы от курса, готовы ли прожить без госпенсии, и какие цены на аренду жилья в Киеве

Во вторник, 13 октября, предлагаем узнать, что украинцы ждут от курса, смогут ли пережить ужесточение карантина и прожить без госпенсии.

Будет ли доллар по 33 гривны до конца года? Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в настоящее время нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну, поэтому нет оснований ожидать доллар по 32-33 гривны уже под Новый год.

Мы опросили украинцев о том, что они думают по поводу курса доллара до конца года, а также о планах на госпенсии и финансовой “подушке” на случай ужесточения карантина:

Украина отстает от мира. “Минималка” слабо соотносится к средней. Такое мнение высказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он сказал, что соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году вырастет с нынешних 45% до 48%. При этом остается заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, “минималка” не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.

При этом в “Слуге народа” предложили отложить повышение минимальной зарплаты до декабря 2021 года.

Проверка недвижимости на “чистоту”. При покупке квартиры или дома на вторичном рынке надо обращать внимание на юридическую чистоту документов, чтобы не остаться и без жилья, и без денег. Специалисты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции поделились инструкцией по проверке жилья на вторичном рынке недвижимости.

Кстати, Finance.ua проанализировал рынок аренды недвижимости столицы и актуальные цены:

Что будет с ценами на аренду жилья в Киеве. Актуальные цены и прогноз на осень 2020 🏢

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По материалам Finance.UA
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