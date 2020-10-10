Цифровой шеринг документов: к услуге присоединились три украинских банка, более 30 - на очереди

Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу цифрового шеринга документов, к которой за неделю уже присоединились три банка.
Об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге “Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы”.
“Цифровизация – это уменьшение присутствия государства в жизни людей. Это очень острый вопрос в период коронавируса, когда каждый день мы получаем новый антирекорд. Поэтому очень важно уменьшить присутствие государства в жизни людей. Поэтому мы запустили такую услугу, она революционная, она первая в мире — это цифровой шеринг документов”, — сказал Федоров.
По его словам, данная услуга предусматривает, что каждый украинец имеет возможность поделиться копией документов онлайн, без бумажных копий, и передать прежде всего банкам.
“Уже присоединилось три банка (ПриватБанк, Монобанк, А-банк) , и у нас более 30 банков уже на этапе адаптации этой технологии, и каждый день мы будем получать новый банк. Это означает, что уже 25 млн украинцев имеют возможность делиться цифровыми документами в отделениях банков и открывать онлайн-счета”, — отметил чиновник.
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