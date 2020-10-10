Tesla Model 3 названа бестселлером среди электрокаров в 19 странах мира

Американский электрокар Tesla Model 3 дебютировал в продаже не так давно, а в некоторых странах лишь несколько месяцев назад, но уже успел выбиться в лидеры на большинстве рынков, где продается официально.
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На прошлой неделе электрический седан Tesla Model 3 был провозглашен самым популярным электрокаром мира, поскольку он является лидером поисковых запросов в Google. Теперь компания Uswitch сообщает, что этот автомобиль является и фактическим лидером по показателям продаж в 19 странах мира.
Всего экспертами Uswitch были проанализированы продажи в 60 странах мира. Лидирующие позиции Tesla Model 3 занимает на рынках Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Гонконга, Южной Кореи, Шри-Ланки, ОАЭ, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Швеции, Финляндии и Исландии. Интересно, что в Литве предпочитают Model X.
Альянс Renault-Nissan, со своими Zoe и Leaf, держит лидерские позиции в 15 странах, тогда как предпочтение электрическим Volkswagen отдают немцы, норвежцы и словенцы. Китайский концерн BAIC, не представленный в Европе и США, продает больше электромобилей, чем конкуренты, в 6 странах.
Американский автопроизводитель продал более 300 тысяч Tesla Model 3, а к концу 2020 года запланированный объем производства превысит 500 тысяч единиц.
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