0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Tesla Model 3 названа бестселлером среди электрокаров в 19 странах мира

Tesla Model 3 названа бестселлером среди электрокаров в 19 странах мира

Американский электрокар Tesla Model 3 дебютировал в продаже не так давно, а в некоторых странах лишь несколько месяцев назад, но уже успел выбиться в лидеры на большинстве рынков, где продается официально.

Читайте также: Tesla может с помощью селфи-камеры анализировать состояние водителя

На прошлой неделе электрический седан Tesla Model 3 был провозглашен самым популярным электрокаром мира, поскольку он является лидером поисковых запросов в Google. Теперь компания Uswitch сообщает, что этот автомобиль является и фактическим лидером по показателям продаж в 19 странах мира.

Всего экспертами Uswitch были проанализированы продажи в 60 странах мира. Лидирующие позиции Tesla Model 3 занимает на рынках Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Гонконга, Южной Кореи, Шри-Ланки, ОАЭ, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Швеции, Финляндии и Исландии. Интересно, что в Литве предпочитают Model X.

Альянс Renault-Nissan, со своими Zoe и Leaf, держит лидерские позиции в 15 странах, тогда как предпочтение электрическим Volkswagen отдают немцы, норвежцы и словенцы. Китайский концерн BAIC, не представленный в Европе и США, продает больше электромобилей, чем конкуренты, в 6 странах.

Американский автопроизводитель продал более 300 тысяч Tesla Model 3, а к концу 2020 года запланированный объем производства превысит 500 тысяч единиц.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.