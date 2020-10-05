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Интерьер Tesla Model 3 обновили для защиты от воров

Интерьер Tesla Model 3 обновили для защиты от воров

В ближайшие дни компания Tesla доожна рассекретить рестайлинговую версию седана Model 3. Пока автопроизводитель у себя в соцсетях разместил изображение новой центральной консоли. Издание Electrek.co выяснило, какие еще новшества появятся в интерьере машины.

Самая практичная вещь – это отдельный USB-разъем в запертом бардачке. В него можно включать накопитель для записи видео с внешних камер автопилота, когда автомобиль находится под охраной.

Так называемый Sentry Mode появился в “Тесла” как мера борьбы с вандалами и ворами. Используя камеры автопилота, автомобиль может записывать все происходящее вокруг, что уже не раз помогало полиции ловить преступников.

Однако для этого владельцам нужно подключить накопитель данных в один из USB-портов в салоне. Воры вскоре узнали об этом и стали при совершении преступления разбивать стекла машин и забирать флешки.

Теперь накопители будут запираться в бардачке, открыть которые можно только запустив систему и воспользовавшись центральным тач-скрином.

На этом, конечно, обновления не закончатся. Так, в салоне появится новое рулевое колесо, внешне машину можно будет отличить по новым задним фонарям и колесным дискам, а как минимум версия для китайского рынка избавится от внешних хромированных деталей, которые заменят элементами из черного глянца.

Главным ожидаемым восстановлением по части техники должна стать замена обычного электрического обогревателя на тепловой насос, который потребляет в несколько раз меньше энергии. Такое устройство уже ставится на соплатформенный кроссовер Tesla Model Y.

По материалам internetua.com
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