Популярный старый смартфон Samsung остался без ежемесячных обновлений

Выпущенный осенью 2017 года бизнес-смартфон Samsung Galaxy Note8 лишился ежемесячных обновлений безопасности – теперь на девайс будут приходить лишь ежеквартальные апдейты, пишет SamMobile.

Обновления Android смартфон перестал получать еще весной 2019 года – последней версией стал Android 9.0 Pie. После этого Galaxy Note8 проработал еще полтора года в режиме ежемесячных обновлений, а теперь переходит на ежеквартальные. Это продлится до октября 2021 года.