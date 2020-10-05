Популярный старый смартфон Samsung остался без ежемесячных обновлений

Выпущенный осенью 2017 года бизнес-смартфон Samsung Galaxy Note8 лишился ежемесячных обновлений безопасности – теперь на девайс будут приходить лишь ежеквартальные апдейты, пишет SamMobile.
Обновления Android смартфон перестал получать еще весной 2019 года – последней версией стал Android 9.0 Pie. После этого Galaxy Note8 проработал еще полтора года в режиме ежемесячных обновлений, а теперь переходит на ежеквартальные. Это продлится до октября 2021 года.
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