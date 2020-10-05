0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 303 0

Бывший топ-чиновник НБУ подал к регулятору иск на 7 млн грн

Бывший топ-чиновник НБУ подал к регулятору иск на 7 млн грн

Бывший замглавы Нацбанка и на данный момент нардеп, входящий в группу “Доверие”, Борис Приходько подал иск к НБУ на 6,956 млн грн. Окружной админсуд Киева открыл производство по этому делу 29 сентября. Приходько просит взыскать указанную сумму как материальный ущерб, причиненный вследствие принятия неправомерных решений, сообщает Finbalance.

В октябре 2014-го его уволили из регулятора на основании закона о люстрации.

Параллельно Приходько требует обязать НБУ предоставить распорядительный акт (приказ) о внесении изменений в формулировку причин прекращения трудовых отношений с истцом на основаниях, определенных п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины, и внести соответствующую запись в трудовую книжку истца.

Еще 16 сентября 2020-го Верховный суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе НБУ на постановление Окружного админсуда Киева от 28 декабря 2015-го и постановление Шестого апелляционного админсуда от 9 июля 2020-го, которыми был признан противоправным и отменен приказ главы НБУ от 22 октября 2014-го об увольнении Приходько с должности замглавы регулятора по основаниям, предусмотренным законом “о очистки власти”, п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде.

Ранее правоохранители подозревали Приходько в причастности к сомнительным сделкам Брокбизнесбанка и Аграрного фонда по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2 млрд грн.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.