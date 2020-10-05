Бывший топ-чиновник НБУ подал к регулятору иск на 7 млн грн

Бывший замглавы Нацбанка и на данный момент нардеп, входящий в группу “Доверие”, Борис Приходько подал иск к НБУ на 6,956 млн грн. Окружной админсуд Киева открыл производство по этому делу 29 сентября. Приходько просит взыскать указанную сумму как материальный ущерб, причиненный вследствие принятия неправомерных решений, сообщает Finbalance.

В октябре 2014-го его уволили из регулятора на основании закона о люстрации.

Параллельно Приходько требует обязать НБУ предоставить распорядительный акт (приказ) о внесении изменений в формулировку причин прекращения трудовых отношений с истцом на основаниях, определенных п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины, и внести соответствующую запись в трудовую книжку истца.

Еще 16 сентября 2020-го Верховный суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе НБУ на постановление Окружного админсуда Киева от 28 декабря 2015-го и постановление Шестого апелляционного админсуда от 9 июля 2020-го, которыми был признан противоправным и отменен приказ главы НБУ от 22 октября 2014-го об увольнении Приходько с должности замглавы регулятора по основаниям, предусмотренным законом “о очистки власти”, п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде.

Ранее правоохранители подозревали Приходько в причастности к сомнительным сделкам Брокбизнесбанка и Аграрного фонда по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2 млрд грн.