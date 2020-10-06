Минобразования назвало самые востребованные профессии будущего

Министерство образования и науки (МОН) опубликовало проект Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы. В документе отмечается, что одной из проблем современного образования является отставание от требований рынка.
“Тенденция к неоиндустриализации, внедрение концепции Индустрии 4.0, всепроникающее развитие ИТ-технологий, экологические проблемы в ближайшие 5-10 лет изменят ландшафт наиболее востребованных профессий”, – говорится в документе.
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По оценкам мировых экспертов и экспертов исследовательской группы «Digitale Transformation» научно-исследовательского института будущих трудовых отношений (г. Бонн), наиболее востребованными будут специалисты, которые могут проектировать, внедрять новую технику и технологии с учетом вызовов будущего, а также профессии, связанные с обеспечением жизни и здоровья человека.
Самые востребованные профессии будущего:
В то же время в МОН говорят, что профессии, связанные с обеспечением здоровья, обучением, предоставлением индивидуальных услуг, творчеством, останутся актуальными, поскольку не могут быть замещены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.
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