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Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов российских активов

Компания “ИКБ-Инвест” обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление “Ощадбанка” и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Finbalance.

Взыскание средств должно произойти с Министерства юстиции Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований “Ощадбанка” к РФ составляет 1,3 млрд долларов.

ИКБ-Инвест” просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от июля 2019 года.

По данным госреестра, основателем “ИКБ-Инвест” является “КУА “Финансовый капитал” – фирма из структур группы “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании 159 млн долларов с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у “приватовцев” в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций “Проминвестбанка”. Победителем этого аукциона стала финкомпания “Фортифай”, которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского.

В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение “Фортифай” и прав на 99,77% акций “Проминвестбанка”.

Упомянутая выше жалоба “приватовцев” в Верховный Суд о праве “Ощадбанка” взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния “приватовцев” и “Ощадбанка”, которое продолжается с осени 2019 года.

По материалам Finbalance
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