День финансов, 9 октября: защита инвестиций в недвижимость, зарплаты министров, покупка Тигипко еще одного банка

В пятницу, 9 октября, о том, как не стать жертвой мошенников по QR-коду, и защитить свои инвестиции в недвижимость:
Инвестиции в недвижимость будут защищать. Министерство развития общин и территорий опубликовало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав кредиторов объектов строительства». Он должен исключить возможность появления на первичном рынке жилья новых финансовых пирамид и скандальных недостроев.
Красно-зеленые зоны. Министерство здравоохранения изменило список стран “красных” и “зеленых” зон. В “красной” зоне оказалось 46 стран. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке. А тем временем власти в Украине рассматривают идею карантина выходного дня в стране.
АМКУ разрешил Тигипко купить Проминвестбанк. Антимонопольный комитет Украины одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО “Финансовая компания “Фортифай”.
Обманы с помощью QR-кодов. В Украине мошенники используют QR-коды, чтобы заразить телефоны жертв вирусом. В результате злоумышленники получают доступ к социальным сетям жертвы или даже к банковскому приложению. Отметим, что из-за карантина в большинстве кафе и ресторанов используют QR-код вместо традиционного меню.
Зарплата Шмыгаля и министров в сентябре. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал в сентябре 55 809,99 грн. Его оклад – 45 024,55 грн, зарплата за время командировок – 10 005,44 грн, пересчет зарплаты за август – 780 грн.
Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.
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