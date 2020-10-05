Сервисы не будут работать: ПриватБанк обновит программное обеспечение процессинга

ПриватБанк проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.
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Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, технологические работы по обновлению процессинга состоятся 11 октября 2020 года.
Когда: 11 октября с 00-30 и до 07-30 часов утра.
“Банк проведет их в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают. А команда из более чем 100 специалистов банка за одну ночь перезагрузит процессинг и настроит эффективную работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка”, – говорится в сообщении.
Что не будет работать: в период перезагрузки процессингового центра банк кратковременно приостановит:
По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, растет на 20%. В начале 2020 года процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд – обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду до 60 000 транзакций ежеминутно.
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