Сервисы не будут работать: ПриватБанк обновит программное обеспечение процессинга

ПриватБанк проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Читайте также: Клиенты ПриватБанка будут проходить верификацию в два кліки

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, технологические работы по обновлению процессинга состоятся 11 октября 2020 года.

Когда: 11 октября с 00-30 и до 07-30 часов утра.

“Банк проведет их в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают. А команда из более чем 100 специалистов банка за одну ночь перезагрузит процессинг и настроит эффективную работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка”, – говорится в сообщении.

Что не будет работать: в период перезагрузки процессингового центра банк кратковременно приостановит:

проведение транзакций по картам;

работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса;

пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS -терминальной сети банка.

По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, растет на 20%. В начале 2020 года процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд – обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду до 60 000 транзакций ежеминутно.