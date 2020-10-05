На фоне карантина прирост плательщиков ЕСВ уменьшился примерно в 2,5 раза

С начала карантина по состоянию на 1 октября в Украине зарегистрировали 28 500 плательщиков единого социального взноса. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 72 100 плательщиков ЕСВ. Так, за период карантина прирост плательщиков ЕСВ сократился приблизительно в 2,5 раза. Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

“За период с 1 апреля 2020 по 1 октября 2020 года количество плательщиков ЕСВ увеличилось на 28,5 тыс. человек (28 500 человек — ред.). За аналогичный период прошлого года (с 1 апреля 2019 по 1 октября 2019) количество плательщиков ЕСВ увеличилось на 72,1 тыс. человек (72 100 человек — ред.)”, — сказано в ответе на запрос.

Отмечается, что всего в Украине зарегистрировано 3 576 900 плательщиков ЕСВ.