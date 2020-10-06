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Результаты работы лизингового рынка за первое полугодие 2020 года

Результаты работы лизингового рынка за первое полугодие 2020 года

Общая стоимость новых лизинговых сделок на рынке в 1 полугодии 2020 года составила 10 391 млн. грн.

Об этом сообщает Ассоциация лизингодателей.

Такой результат указывает на то, что рынок, продолжая занимать высокий удельный вес на рынке финансирования, все же сократился на 13% за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, значительно лучше пессимистичных прогнозов, которые имели место в начале пандемии.

На конец первого полугодия 2020 года портфель лизинговых сделок составил 26 119 млн. грн., что свидетельствует о незначительном его сокращении в пределах 5%.

Почти 88% лизинговых сделок, заключенных в течение 1 полугодия 2020 года, были заключены юридическими лицами-лизингодателями, и только 22% – финансовыми компаниями.

Основными источниками финансирования для юридических лиц-лизингодателей за указанный период остаются авансовые платежи (30%), банковские кредиты (28%) и собственный капитал лизинговых компаний (24%). Финансовые компании на 54% финансировали свою деятельность за счет выпуска ценных бумаг.

Банковский лизинг. Украинские банки заключили сделок финансового лизинга на сумму около 1,8 млрд. грн. в первом полугодии 2020 года, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого. Услуги в этом сегменте за отчетный период предоставляли всего 14 отечественных банков.

Тройка самых активных банков. Их совокупная доля составила 72% от общей стоимости сделок:

  • АО КБ “ПриватБанк”;
  • АО “КРЕДОБАНК”;
  • АО “ТАСКОМБАНК”.

Портфель лизинговых сделок также несколько уменьшился, просев на 3,4% в отчетном периоде, при общей стоимости 10 млрд. грн. В общем тройка крупнейших банков по размеру лизингового портфеля имеет долю в 69% от общего банковского портфеля этих соглашений (это АО КБ “ПриватБанк”, АО “Укрэксимбанк” и АО “КРЕДОБАНК”), а десять крупнейших банков – генерируют 99%.

Основными лизингополучателями для банков в первом полугодии 2020 года оставались юридические лица. Их доля составила 78%, тогда как физических 22%. Причем по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года, удельный вес физических лиц вырос почти вдвое. В то же время в портфеле по-прежнему доминируют корпоративные клиенты, доля которых составляет 89% на конец первого полугодия.

По материалам Finance.UA
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