Amazon показал первый электрический фургон для доставки, созданный совместно с Rivian (видео)

Ровно год назад американский интернет-гигант Amazon заказал у стартапа Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов, а недавно впервые достаточно подробно рассказал о первой из трех запланированных моделей. В компании подтвердили, что уже к 2022 году на дорогах можно будет увидеть не менее 10 тыс. электрофургонов Amazon, а полная партия в 100 тыс. штук будет поставлена к 2030 году.
Во время разработки новинки Rivian сосредоточилась на электрической платформе и дизайне экстерьера, тогда как Amazon оптимизировала интерьер и все, что связано с комфортом рабочего пространства, благо, статистики по этому поводу у нее собрано более чем достаточно.
Электрофургон Amazon by Rivian получил полный набор современных сенсоров для цифровых ассистентов во время движения по шоссе и городским дорогам. Огромное лобовое стекло с повышенной обзорностью дополнили набором камер по периметру электромобиля, которые формируют для водителя на внутреннем дисплее картинку с 360-градусным обзором. Интеграция с голосовым помощником Alexa позволяет не отрывая рук от руля получать актуальную информацию, например, о пробках и погоде по адресу доставки.
Кузов отличается плоским низким полом, тремя уровнями полок и удобной сдвижной дверью, что облегчает водителю доступ к грузам. Для большей безопасности в условиях плотного городского трафика создатели установили огромный П-образный стоп-сигнал, занимающий большую часть периметра задней части фургона.
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