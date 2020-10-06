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Читатели Finance.ua смогут получать бонусы к депозитам Креди Агриколь Банка

Читатели Finance.ua смогут получать бонусы к депозитам Креди Агриколь Банка

Депозит — отличный способ приумножить деньги, при этом не храня их под матрасом. Но всегда хочется большего, и помимо хороших процентных ставок можно получить ощутимую прибавку к депозиту. Чтобы вы могли получать такую прибавку, мы договорились с Креди Агриколь Банком.

Как это сделать: воспользуйтесь Бонусом к депозиту от Finance.ua, оформив прибавку к проценту в три шага.

Сколько можно получить? Например, если положить деньги на депозит в Креди Агриколь Банк на 6 месяцев, вы сможете получить +1,10% годовых от вклада, а при размещении денег на 3 месяца, бонус к депозиту от Finance.ua составит +1,20% годовых от вклада!

Хочу получить бонус к депозиту

Условия Креди Агриколь Банк:

  • Срок вклада: 3 мес. – 18 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 60 000 грн.
  • В акции принимают участие все виды вкладов, оформленные в отделении, новых клиентов и клиентов, срок окончания вклада которых составляет не менее 30 календарных дней до даты подачи заявки на оформление нового вклада, но не исключая действующих клиентов, срок действия вклада которых еще не завершился, и готовых оформить еще один новый вклад.
  • Выплата бонуса от Finance.ua происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита.

Больше подробностей о программе узнавайте по ссылке.

По материалам Finance.UA
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