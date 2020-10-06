Читатели Finance.ua смогут получать бонусы к депозитам Креди Агриколь Банка

Депозит — отличный способ приумножить деньги, при этом не храня их под матрасом. Но всегда хочется большего, и помимо хороших процентных ставок можно получить ощутимую прибавку к депозиту. Чтобы вы могли получать такую прибавку, мы договорились с Креди Агриколь Банком.
Как это сделать: воспользуйтесь Бонусом к депозиту от Finance.ua, оформив прибавку к проценту в три шага.
Сколько можно получить? Например, если положить деньги на депозит в Креди Агриколь Банк на 6 месяцев, вы сможете получить +1,10% годовых от вклада, а при размещении денег на 3 месяца, бонус к депозиту от Finance.ua составит +1,20% годовых от вклада!
Условия Креди Агриколь Банк:
Больше подробностей о программе узнавайте по ссылке.
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