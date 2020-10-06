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Против руководства Нафтогаза возбуждено уголовное дело, обвиняют в госизмене, – Коболев

Против руководства Нафтогаза возбуждено уголовное дело, обвиняют в госизмене, – Коболев

По факту деятельности менеджмента “Нафтогаза” возбуждено уголовное дело, построенное на обвинениях в госизмене. Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев “Громадському радио”.

“Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня (8 октября, – ред.)”, – рассказал Коболев.

По его словам, в компании такие действия воспринимают как “очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии”.

“Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту резервов долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты”, – подчеркнул глава “Нафтогаза”.

Также он добавил, что не считает уголовные дела, касающиеся компании, после того, как в 2018-м его лично оштрафовали на 8 млрд грн.

“Такой штраф мне как физическому лицу выписала Государственная таможня. Затем в судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было… По сути меня хотели оштрафовать за то, что мы отказались растаможивать тот газ, который российский “Газпром” поставлял и до сих пор поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей”, – рассказал руководитель компании.

По материалам Дело
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