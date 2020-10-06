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Бизнес призвал парламент не отменять мораторий на проверки

Бизнес призвал парламент не отменять мораторий на проверки

Представители бизнес-сообщества призывают Верховную Раду воздержаться от внедрения норм, которые могут стать дополнительным инструментом давления. В частности, не допустить отмены моратория на проверки бизнеса до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать, сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В ассоциации сослались на информацию, распространяемую в СМИ, о том, что СБУ обратится в финансовый комитет парламента с требованием рассмотреть вопрос о восстановлении налоговых проверок.

На данном этапе действует мораторий на все плановые и внеплановые налоговые проверки, принятый на законодательном уровне. При этом в сентябре Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4101, который предусматривает отмену запрета на проверки во время карантина.

“Бизнес взволновала данная ситуация – как с законопроектом… так и информация относительно заявления от СБУ. Сейчас однозначно не время создавать дополнительные нагрузки для работы легального бизнеса”, – подчеркнула исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Компании остерегаются, что вследствие внедрения этих предложений контролирующие органы потенциально будут вынуждены выполнять задачи по агрессивному привлечению средств в бюджет. Кроме того, остается сложной ситуация в таможенной и налоговой сферах.

По материалам УБР
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