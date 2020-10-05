Какие документы нужно проверить, если решили арендовать квартиру

Проверка правоустанавливающих документов на квартиру – обязательный шаг, если решили арендовать жилье. Если их отказываются показывать или же сами документы вызывают какие-то сомнения – лучше поискать другой вариант аренды жилья, даже если стоимость аренды будет ну очень привлекательной.

Об этом пишет Блог права в Telegram.

На какие документы обратить внимание:

договор купли-продажи квартиры/дома, или договор дарения, или другой документ, подтверждающий право собственности лица на это жилье. Эти документы должны быть нотариально оформлены. Обратите внимание, что в договоре должен быть указан именно этот адрес квартиры/дома, со всеми обязательными реквизитами;

выдержка из государственного реестра прав на недвижимое имущество. Эта выдержка будет также подтверждением того, что квартира принадлежит именно этому лицу, и все его данные были внесены в государственный реестр. Еще не менее важно убедиться, что данные из выдержки и в договоре являются одинаковыми.

Если от имени собственника жилья с вами ведет переговоры его представитель (родственник, знакомый) и именно он и будет заключать с вами договор, стоит проверить документы (доверенность), которые уполномочивают представителя на подписание такого договора от имени собственника.

Доверенность от физического лица подлежит обязательному нотариальному заверению. Можно поинтересоваться у арендодателя и другими документами, такими как технический паспорт. По техническому паспорту можно узнать, были ли перепланировки помещения и какое оборудование установлено в жилье.

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Кроме документов, можно поинтересоваться не имеет ли владелец коммунальных или других долгов по квартире и не сдает ли он в аренду это помещение другим лицам. В случае с долгами, можно проверить лицо – находится ли оно в Едином реестре должников.