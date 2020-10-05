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Через год после введения РРО на «электронику» налог на прибыль увеличился в среднем на 70% - СМИ

Через год после введения РРО на «электронику» налог на прибыль увеличился в среднем на 70% - СМИ

Через год после введения РРО на «электронику» налог на прибыль увеличился в среднем на 70%.

Об этом пишет редактор отдела макроэкономики и бизнеса ZN.ua, кандидат экономических наук Сергей Следзь в своем материале «Упрямая бессистемность».

«Ратовать за отмену фискализации рисковых сфер и товаров, которая уже более трех лет там успешно применяется, – это, наверное, уже слишком», – комментирует автор проектов законов 3853-1 и 3853-2, что предлагают отменить фискализацию во всех отраслях.

В подтверждение Сергей Следзь приводит официальные данные ГНС по поступлению налога на прибыль от рисковой торговли компьютерным, электронным и другим оборудованием в 2015-2019 годах.

«Трудно не заметить, что начиная с 2017-го, когда была введена обязательность РРО при продаже сложной техники, отчисления в госбюджет ускоренно растут. А за 2018 год они увеличились в среднем по всем группам примерно на 70%», – пишет автор.

Напомним, что ряд народных депутатов во главе с бывшей главой комитета ВРУ налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной предлагают отменить законы Украины 128, 129, внесенные Президентом Украины как детенизационные, а также предлагают отменить ранее введенную фискализацию на медикаменты и сложнобытовую технику на гарантии. При этом бизнес-ассоциации, представляющие эти отрасли, выступают против.

По материалам Зеркало Недели
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