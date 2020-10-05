СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятий

Служба безопасности предлагает возобновить проверки из-за массовых уклонений предприятиями от уплаты налогов. С соответствующим письмом СБУ планирует обратиться в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Об этом сказал начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.
Он отметил, что в связи с карантином такие проверки были прекращены. Срочность обусловлена тем, что Служба безопасности прекратила работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на более 15 млрд грн. С его помощью тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
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“Для того чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проводить налоговые проверки, которые сейчас запрещены”, – пояснил он.
Витюк отметил, что благодаря взаимодействию с Государственной налоговой службой значительная часть этих предприятий уже прекратила свою деятельность. А в отношении тех, которые еще функционируют, налоговая срочно принимает меры для прекращения их деятельности, добавил чиновник.
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