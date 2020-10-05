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Повышение зарплат учителей не отменяется, а откладывается - МОН

Повышение зарплат учителей не отменяется, а откладывается - МОН

Повышение зарплат учителям, предусмотренное постановлением Правительства от 2019 года, требует дополнительных 50 млрд грн, поэтому правительство отсрочило его до 2022 года.

Об этом сообщили в МОН.

“Постановление №822 положило начало выполнению норм ЗУ «Об образовании» и «О научной и научно-технической деятельности». И хотя в Государственном бюджете средств на его реализацию не было, это решение Кабинета Министров Украины подписано Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в последние дни деятельности его правительства”, – отметили в Минобразования.

В ведомстве считают, что решение правительства, принятое 10 июля 2019 года, имело исключительно популистский характер, не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете.

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“При отсутствии на 2020 год средств на реализацию этого постановления его введение было отсрочено в конце 2019 года (постановление Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 1044) до 31 декабря 2020 года”, – говорится в сообщении.

Сколько денег надо на повышение зарплат учителям? По расчетам МОН, на реализацию постановления Правительства от 10.07.2019 № 822 в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

Из-за отсутствия неинфляционных источников финансирования этого повышения в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки подготовить проект решения об отсрочке его внедрения до 31 декабря 2021 года (протокол № 79 заседания Кабинета Министров Украины от 14.09.2020). То есть решение не отменено, а отсрочено.

Справка Finance.ua:

  • В проекте государственного бюджета Украины указано, что должностной оклад работника первого тарифного разряда в 2021 году будет меняться дважды: с 1 января – 2 670 грн и с 1 июля – 2 893 грн.
  • Итак, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%.
  • По информации Министерства финансов Украины, бюджет 2021 г. является сбалансированным и финансово обеспеченным. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат в бюджете предусмотрены.
По материалам Finance.UA
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