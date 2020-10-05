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Глава Совета НБУ: нерезиденты ускорили выход из гривневых ОВГЗ

Глава Совета НБУ: нерезиденты ускорили выход из гривневых ОВГЗ

Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю сократился на 1,9 млрд грн, что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг Украины, номинированных в национальной валюте.

Об этом заявил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

“Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю сократился на 1,9 млрд рн (2,3% или 68 млн долл. в долларовом эквиваленте), что свидетельствует об ускорении выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг Украины, номинированных в национальной валюте”, – указал Данилишин.

При этом он добавил, что на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса над предложением иностранной валюты, однако его объем сократился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей – с 207 до 114 млн долларов США. Около половины избыточного спроса на иностранную валюту (58 млн долларов США) обеспечивают операции клиентов банков на условиях “форвард”, отметил Данилишин.

Кроме того, по его словам, объем интервенций Национального банка, направленных на сглаживание рыночных колебаний обменного курса гривны снизился в три раза – до 51,1 млн долларов США. Общее сальдо валютных интервенций НБУ с начала года сократилось до +935 млн долларов США.

Ликвидность банковского рынка продолжает оставаться высокой, хотя и снизилась в результате абсорбирования ликвидности за счет валютных интервенций. Остаток средств на корреспондентских счетах банков в НБУ и в депозитных сертификатах на 2 октября составил 170 млрд грн, сократившись по сравнению с предыдущей неделей на 4,2 млрдгрн, добавил глава Совета НБУ.

По материалам УНН
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