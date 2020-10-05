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"Северный поток-2": "Газпром" обжалует штраф властей Польши на 6 млрд евро

"Северный поток-2": "Газпром" обжалует штраф властей Польши на 6 млрд евро

Российский “Газпром” не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро. Поэтому компания из РФ собирается обжаловать этот штраф.

Об этом свидетельствует заявление газового монополиста.

“Газпром” и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта “Северный поток 2”. Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией “Газпрома” с привлечением заемного финансирования”, — отметили в “Газпроме”.

“Газпром” обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши”, — говорится в заявлении.

Ранее Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал “Газпром” и сотрудничающие с ним 5 европейских компаний за строительство газопровода “Северный поток-2”. При этом сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн.

По материалам Дело
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