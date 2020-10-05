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Глава Нацбанка назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ

Глава Нацбанка назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ

Национальный банк Украины не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA.

По его словам, сейчас идет обсуждение между МВФ и Минфином нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год.

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“В частности, по поводу уровня доходов, размера дефицита бюджета и его финансирования. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодня вопросов, Насколько я знаю, – это вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID–19”, – отметил Шевченко.

Также глава Нацбанка отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

“На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ – это не про деньги, это про доверие. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось”, – отметил Шевченко.

По материалам Зеркало Недели
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