Укравтопром в сентябре достиг лучшего показателя за 2020 год: какой выпускали транспорт

В сентябре на украинских заводах была собрана 861 ед. автотранспортных средств.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Это самый большой показатель за девять месяцев с начала года. Но несмотря на это, от результата годичной давности выпуск автотранспорта в стране отстал более чем на 18%.
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В сентябре возобновил выпуск легковых автомобилей запорожский автозавод. За месяц на ЗАЗе изготовили 248 машин. На Еврокаре собрали 536 автомобилей. В результате, сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома – 784 авто, что на 18,3% меньше против прошлого года.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус») – это на 3 авто больше относительно сентября 2019 года.
На 21% упало производство автобусов. В течение месяца на пяти предприятиях было сделано 73 автобуса. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов завод «Черкасский автобус» – 32 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем – 20 шт. «Богдан» отчитался о производстве 11 автобусов. На ЗАЗе выпустили 6 шт., и 4 автобуса собрал Часовоярский завод.
Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3104 ед. автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года:
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